Edirne Ticaret Borsası
41 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,347 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,347 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen dört işlemde 24,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,209, en yüksek 1,347 liradan alıcı buldu.
Borsada 19 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise tek işlemde kilogramı en düşük 2,299 en yüksek 2,365 liradan el değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:50 Kaynak: AA
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