Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,339 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,339 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 45 ton buğday işlem gördü.

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,254, en yüksek 1,339 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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