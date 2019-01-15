Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,339 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,339 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 45 ton buğday işlem gördü.
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,254, en yüksek 1,339 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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