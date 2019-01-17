Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

14 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,370 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,370 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 11 işlemde 84,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,256, en yüksek 1,370 liradan alıcı buldu.

Borsada 10 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise 2 işlemde kilogramı en düşük 2,281 en yüksek 2,331 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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