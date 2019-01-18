Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,408 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,408 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 27 işlemde 199 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257, en yüksek 1,408 liradan alıcı buldu.

Borsada 39,5 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise 8 işlemde kilogramı en düşük 2,151 en yüksek 2,406 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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