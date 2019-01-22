Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

56 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde 33 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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