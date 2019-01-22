Edirne Ticaret Borsası
56 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde 33 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: AA
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