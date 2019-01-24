Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

2 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,300 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,300 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 28,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,284, en yüksek 1,300 liradan alıcı buldu.


Borsada 590 kilo da süpürge teli satıldı. Süpürge teli ise 2 işlemde kilogramı en düşük 5,900 en yüksek 6,000 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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