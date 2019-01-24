Edirne Ticaret Borsası
2 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,300 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,300 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 28,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,284, en yüksek 1,300 liradan alıcı buldu.
Borsada 590 kilo da süpürge teli satıldı. Süpürge teli ise 2 işlemde kilogramı en düşük 5,900 en yüksek 6,000 liradan el değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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