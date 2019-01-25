Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,417 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,417 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 16 işlemde 112,5 ton buğday işlem gördü.
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,280, en yüksek 1,417 liradan alıcı buldu.


Borsada 12 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise 2 işlemde kilogramı 2,389 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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