Edirne Ticaret Borsası
22 dakika önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 5 ton buğday işlem gördü.
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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