Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

22 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 5 ton buğday işlem gördü.

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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