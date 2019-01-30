Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

49 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,302 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,302 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen dört işlemde 31 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,302 en düşük 1,281 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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