Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,287 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,287 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen iki işlemde 6,5 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,287 en düşük 1,285 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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