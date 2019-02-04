Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen kırk dört işlemde, 334 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,446 en düşük 1,211 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti.
| Ürün
|En düşük
|En yüksek
| Buğday
|1,211
|1,446
| Ayçiçeği
|1,855
|2,481
| Dana
|13,560
|18,510
| İnek
|6,960
|13,900
|Düve
|10,530
|14,690
|Koyun
|8,750
|13,600
| Kuzu
|18,700
|21,950
|Süt kuzusu
|20,500
|22,450
|Toklu
|12,700
|18,350
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:01 Kaynak: AA
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