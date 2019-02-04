Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen kırk dört işlemde, 334 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,446 en düşük 1,211 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti.

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday1,211 1,446
Ayçiçeği1,855 2,481
Dana13,560 18,510
İnek6,960 13,900
Düve 10,530 14,690
Koyun 8,750 13,600
Kuzu 18,700 21,950
Süt kuzusu20,500 22,450
Toklu 12,700 18,350

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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