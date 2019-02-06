Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,362 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,362 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen altı işlemde 50 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,362, en düşük 1,231 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:28 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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