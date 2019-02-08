Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

45 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 23 işlemde 144 buçuk ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,220 en düşük 1,414 liradan el değiştirdi.


Borsada diğer ürünlerde gerçekleşen işlemler ise şöyle:

ÜrünEn düşük En yüksek
Ayçiçeği2,203 2,450
Dana 13,56018,510
İnek 6,960 13,900
Düve 10,53014,690
Koyun 12,20012,200
Süt kuzusu 21,00 21,320

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:27 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak İngiliz Bilim Adamlarının Kanser Hastaları İçin Geliştirdiği İlaç, 6 Ayda Etkisini Gösteriyor

Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]