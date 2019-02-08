Edirne Ticaret Borsası
45 dakika önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 23 işlemde 144 buçuk ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,220 en düşük 1,414 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde gerçekleşen işlemler ise şöyle:
| Ürün
|En düşük
|En yüksek
| Ayçiçeği
|2,203
|2,450
|Dana
|13,560
|18,510
|İnek
|6,960
|13,900
|Düve
|10,530
|14,690
|Koyun
|12,200
|12,200
|Süt kuzusu
|21,00
| 21,320
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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