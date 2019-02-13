Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

7 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde satılan 2 ton ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan alıcı buldu.


Diğer işlemde ise 22 ton buğdayın kilogramı ise en düşük 1,249 en yüksek 1,269 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:40 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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