Edirne Ticaret Borsası
7 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde satılan 2 ton ayçiçeğinin kilogramı 2,053 liradan alıcı buldu.
Diğer işlemde ise 22 ton buğdayın kilogramı ise en düşük 1,249 en yüksek 1,269 liradan el değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:40 Kaynak: AA
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