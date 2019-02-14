Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,270 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,270 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde 14,5 ton Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,250 liradan, en yüksek 1,270 liradan işlem gördü.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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