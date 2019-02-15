Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,481 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,481 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde satılan 11 ton ayçiçeğinin kilogramı, en düşük 2,156, en yüksek 2,481 liradan alıcı buldu.

Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday 1,248 1,304
Ayçiçeği 2,156 2,481
Koyun 12,00 12,60
Kuzu 19,90 20,45
Süt kuzusu 18,50 21,90
Toklu 17,75 17,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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