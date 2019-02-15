Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,481 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,481 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde satılan 11 ton ayçiçeğinin kilogramı, en düşük 2,156, en yüksek 2,481 liradan alıcı buldu.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
|En düşük
|En yüksek
| Buğday
| 1,248
| 1,304
| Ayçiçeği
| 2,156
| 2,481
| Koyun
| 12,00
| 12,60
| Kuzu
| 19,90
| 20,45
| Süt kuzusu
| 18,50
| 21,90
| Toklu
| 17,75
| 17,75
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:28 Kaynak: AA
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