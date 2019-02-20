Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,401 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,401 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde 6 ton ayçiçeğinin kilogramı en düşük 2,142 liradan, en yüksek 2,401 liradan işlem gördü.


Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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