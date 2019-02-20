Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,401 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,401 liradan satıldı.





Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde 6 ton ayçiçeğinin kilogramı en düşük 2,142 liradan, en yüksek 2,401 liradan işlem gördü.





Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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