Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,274 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,274 liradan satıldı.





Salon satışlarında gerçekleşen dört işlemde 23 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,250 liradan, en yüksek 1,274 liradan işlem gördü.





Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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