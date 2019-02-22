Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,246 1,364 Ayçiçeği 2,343 2,433 İnek 7,560 7,560 Koyun 8,000 8,000 Kuzu 17,50 19,50 Süt kuzusu 20,00 20,00

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.Borsada işlemler şöyle gerçekleşti: