Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

9 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.


Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday 1,246 1,364
Ayçiçeği2,343 2,433
İnek 7,560 7,560
Koyun8,000 8,000
Kuzu 17,50 19,50
Süt kuzusu 20,00 20,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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