Edirne Ticaret Borsası
9 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,364 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 15 işlemde 103,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,246 liradan, en yüksek 1,364 liradan işlem gördü.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,246
|1,364
|Ayçiçeği
|2,343
|2,433
|İnek
|7,560
|7,560
|Koyun
|8,000
|8,000
|Kuzu
|17,50
|19,50
|Süt kuzusu
|20,00
|20,00
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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