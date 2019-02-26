Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 25 ton buğdayın kilogramı 1,201 liradan işlem gördü.


Ayçiçeği de tek işlemde kilogramı 2,470 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Edirne, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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