Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 25 ton buğdayın kilogramı 1,201 liradan işlem gördü.
Ayçiçeği de tek işlemde kilogramı 2,470 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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