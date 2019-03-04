Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 36 işlemde 238,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,024 liradan, en yüksek 1,402 liradan işlem gördü.


Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday 1,024 1,402
Ayçiçeği 2,148 2,372
Dana 13,420 18,880
İnek 7,190 14,020
Düve 12,250 15,110
Koyun 12,300 13,350
Kuzu16,800 21,850
Süt kuzusu 19,950 22,500
Toklu 13,200 15,050

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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