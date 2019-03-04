Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 36 işlemde 238,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,024 liradan, en yüksek 1,402 liradan işlem gördü.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
| 1,024
| 1,402
|Ayçiçeği
| 2,148
| 2,372
|Dana
|13,420
|18,880
|İnek
| 7,190
|14,020
|Düve
|12,250
|15,110
|Koyun
|12,300
|13,350
|Kuzu
|16,800
|21,850
|Süt kuzusu
|19,950
|22,500
|Toklu
|13,200
|15,050
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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