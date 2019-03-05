Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

23 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 12 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,227 en yüksek 1,361 liradan işlem gördü.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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