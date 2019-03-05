Edirne Ticaret Borsası
23 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 12 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,227 en yüksek 1,361 liradan işlem gördü.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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