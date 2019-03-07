Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,297 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,297 liradan satıldı.





Salon satışlarında gerçekleşen dört işlemde 16,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,228 liradan, en yüksek 1,297 liradan işlem gördü.





Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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