Edirne Ticaret Borsası
5 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,305 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,305 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 4,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,005 liradan, en yüksek 1,305 liradan işlem gördü.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| 1,005
| 1,305
| Ayçiçeği
| 2,246
| 2,367
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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