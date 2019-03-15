Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,005 1,305 Ayçiçeği 2,246 2,367

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,305 liradan satıldı.Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 4,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,005 liradan, en yüksek 1,305 liradan işlem gördü.Borsada işlemler şöyle gerçekleşti: