Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

5 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,305 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,305 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde 4,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,005 liradan, en yüksek 1,305 liradan işlem gördü.

Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday 1,005 1,305
Ayçiçeği 2,246 2,367

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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