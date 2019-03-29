Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

30 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,265 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,265 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 3 işlemde 19 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,253, en yüksek 1,265 liradan işlem gördü.

Borsada diğer işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday 1,253 1,265
Süt kuzusu 20,50 20,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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