Edirne Ticaret Borsası
30 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,265 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,265 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 3 işlemde 19 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,253, en yüksek 1,265 liradan işlem gördü.
Borsada diğer işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| 1,253
| 1,265
| Süt kuzusu
| 20,50
| 20,80
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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