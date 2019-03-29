Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,253 1,265 Süt kuzusu 20,50 20,80

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,265 liradan satıldı.Salon satışlarında gerçekleşen 3 işlemde 19 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,253, en yüksek 1,265 liradan işlem gördü.Borsada diğer işlemler şöyle gerçekleşti: