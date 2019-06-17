Edirne Ticaret Borsası
19 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:45 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 29 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,153, en yüksek 1,383 liradan alıcı buldu.
Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük
| En yüksek
|Buğday
|1,153
| 1,383
|Arpa
|1.106
| 1.132
|Kanola
|2.128
| 2.128
|Kuzu
|19.40
| 19,40
|Süt Kuzusu
|20,55
| 21,70
|Koyun
|13,35
|13,35
|İnek
|9,360
|15,84
|Dana
|12,94
|21,38
|Düve
|13,27
|17,30
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