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Edirne Ticaret Borsası

6 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 107 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,184, en yüksek 1,509 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek
Buğday1,1841,509
Arpa0,8501,133
Kanola2,070 2.211
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:34 Kaynak: AA
ticaret, edirne, Ekonomi
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