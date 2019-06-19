Edirne Ticaret Borsası
6 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 107 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,184, en yüksek 1,509 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
|1,184
|1,509
| Arpa
|0,850
|1,133
| Kanola
|2,070
| 2.211
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