Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 183 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,090 en yüksek 1,472 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday1,090 1,472
Kanola2,0402,151
Tiritikale1,0551,055
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Edirne, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti! Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]