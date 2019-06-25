Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 183 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,090 en yüksek 1,472 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,090
|1,472
|Kanola
|2,040
|2,151
|Tiritikale
|1,055
|1,055
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