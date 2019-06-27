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Edirne Ticaret Borsası

48 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,423 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,423 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 180 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,109 en yüksek 1,423 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşükEn yüksek
Buğday 1,109 1,423
Arpa 1,142 1,142
Kanola 1,800 2,193
Süpürge teli 8,090 8,110
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:39 Kaynak: AA
Edirne, Ekonomi
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