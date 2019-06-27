Edirne Ticaret Borsası
48 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,423 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:39 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,423 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 180 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,109 en yüksek 1,423 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
| Ürün
| En düşük
|En yüksek
| Buğday
| 1,109
| 1,423
| Arpa
| 1,142
| 1,142
| Kanola
| 1,800
| 2,193
| Süpürge teli
| 8,090
| 8,110
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