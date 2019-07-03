Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,449 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,449 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 115 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,133 en yüksek 1,449 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday 1,133 1,449
Kanola 1,401 2,285
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Edirne, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Çağla Şıkel'den "Taş gibisin" diyen erkek takipçisine sert cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]