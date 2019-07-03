Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,449 liradan satıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,449 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 115 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,133 en yüksek 1,449 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
| Buğday
| 1,133
| 1,449
| Kanola
| 1,401
| 2,285
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