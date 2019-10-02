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Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,323 1,463
Ayçiçek Kg 2,185 2,602

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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