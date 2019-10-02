Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,323
| 1,463
| Ayçiçek
| Kg
| 2,185
| 2,602
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