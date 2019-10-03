Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Edirne Ticaret Borsası

4 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,445 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,445 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek(TL)
Buğday Kg 1,300 1,445
Ayçiçek Kg 2,201 2,751

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurtta hava durumu
Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]