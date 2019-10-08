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Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,529 liradan satıldı.

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Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,529 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,342 1,529
Düve Kg 17,000 17,000

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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