Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,529 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,529 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,342
| 1,529
| Düve
| Kg
| 17,000
| 17,000
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