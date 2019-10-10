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Edirne Ticaret Borsası

48 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (K.sert) Kg 1,330 1,499
Ayçiçeği Kg 2,382 2,499

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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