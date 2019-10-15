Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,489 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,489 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,319
| 1,489
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,000
| 2,501
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