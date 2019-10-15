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Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,489 liradan satıldı.

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Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,489 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,319 1,489
Ayçiçeği Kg 2,000 2,501

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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