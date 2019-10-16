Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,484 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,484 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,373
| 1,484
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,425
| 2,682
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