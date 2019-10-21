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Edirne Ticaret Borsası

19 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,398 1,516
Ayçiçeği Kg 2,050 2,733
Süpürge teli Kg 7,500 8,300
Süt kuzusu Kg 22,950 23,150
Kuzu Kg 20,500 23,700
Koyun Kg 11,650 15,350
Düve Kg 11,300 17,120
İnek Kg 10,340 13,650
Dana Kg 13,800 20,290
Toklu Kg 15,500 18,700

Edirne, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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