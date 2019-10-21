Edirne Ticaret Borsası
19 dakika önce
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,398
| 1,516
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,050
| 2,733
| Süpürge teli
| Kg
| 7,500
| 8,300
| Süt kuzusu
| Kg
| 22,950
| 23,150
| Kuzu
| Kg
| 20,500
| 23,700
| Koyun
| Kg
| 11,650
| 15,350
| Düve
| Kg
| 11,300
| 17,120
| İnek
| Kg
| 10,340
| 13,650
| Dana
| Kg
| 13,800
| 20,290
| Toklu
| Kg
| 15,500
| 18,700
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