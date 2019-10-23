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Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,525 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,525 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Anadolu kırmızı sert) Kg1,4041,525
Ayçiçeği Kg 2,1042,104

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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