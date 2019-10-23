Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,525 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:02 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,525 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu kırmızı sert)
| Kg
|1,404
|1,525
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,104
|2,104
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