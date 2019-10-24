Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,538 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,538 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,438
| 1,538
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,160
| 2,651
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