Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

1 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,538 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,538 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,438 1,538
Ayçiçeği Kg 2,160 2,651

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler belli oldu
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]