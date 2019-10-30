Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

53 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,518 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,518 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg1,4381,518
Ayçiçeği Kg 2,0012,402

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Çölyak hastası oğlu için özel helva ve pişmaniye üreten baba, siparişlere yetişemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı Balık ekmek tartışmasına İBB'den yeni çözüm: BELTUR eliyle sadece bir teknede satış yapılabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]