Edirne Ticaret Borsası
53 dakika önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,518 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,518 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,438
|1,518
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,001
|2,402
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