Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,526 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,526 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,431
|1,526
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,637
|2,663
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