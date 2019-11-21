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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,526 liradan satıldı.

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Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,526 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg1,4311,526
Ayçiçeği Kg 2,6372,663

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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