Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.
ETB'nin borsa salonunda 16 işlemde 283,5 ton Anadolu kırmızı sert buğday işlem gördü.
Buğday en yüksek 1,499 liradan, en düşük 1,423 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde ise işlem gerçekleşmedi.
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