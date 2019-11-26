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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,499 liradan satıldı.


ETB'nin borsa salonunda 16 işlemde 283,5 ton Anadolu kırmızı sert buğday işlem gördü.

Buğday en yüksek 1,499 liradan, en düşük 1,423 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde ise işlem gerçekleşmedi.

Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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