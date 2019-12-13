Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası, System.String[]

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,450 1,556
Koyun Kg 12,500 15,000
Kuzu Kg 22,500 22,500
Süt kuzusu Kg 21,950 22,650
Toklu Kg 15,650 16,650

Edirne, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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