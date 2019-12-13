Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,450
| 1,556
| Koyun
| Kg
| 12,500
| 15,000
| Kuzu
| Kg
| 22,500
| 22,500
| Süt kuzusu
| Kg
| 21,950
| 22,650
| Toklu
| Kg
| 15,650
| 16,650
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