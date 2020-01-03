Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

7 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,578 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,578 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,507 1,578
Arpa Kg 1,409 1,409
Koyun Kg 13,650 13,650
Kuzu Kg 19,000 20,000

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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