Edirne Ticaret Borsası
7 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,578 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,578 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,507
| 1,578
| Arpa
| Kg
| 1,409
| 1,409
| Koyun
| Kg
| 13,650
| 13,650
| Kuzu
| Kg
| 19,000
| 20,000
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