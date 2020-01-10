Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,549
| 1,610
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,989
| 2,989
| Dana eti
| Kg
| 17,280
| 17,280
| İnek eti
| Kg
| 16,460
| 16,460
| Koyun eti
| Kg
| 13,000
| 13,000
| Kuzu eti
| Kg
| 22,950
| 23,700
| Toklu eti
| Kg
| 18,250
| 18,250
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