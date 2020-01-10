Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,549 1,610
Ayçiçeği Kg 2,989 2,989
Dana eti Kg 17,280 17,280
İnek eti Kg 16,460 16,460
Koyun eti Kg 13,000 13,000
Kuzu eti Kg 22,950 23,700
Toklu eti Kg 18,250 18,250

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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