Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,579 lira, en yüksek 1,611 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,579 lira, en yüksek 1,611 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün Anadolu kırmızı sert buğday oldu.
6 işlemde 72 ton buğdayın satışı yapıldı.
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