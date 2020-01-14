Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,579 lira, en yüksek 1,611 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,579 lira, en yüksek 1,611 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün Anadolu kırmızı sert buğday oldu.

6 işlemde 72 ton buğdayın satışı yapıldı.

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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