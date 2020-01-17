Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,603 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,603 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL)
| Buğday
| Kg
| 1,529
| 1,603
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,923
| 2,957
Son Dakika Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti