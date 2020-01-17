Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,603 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,603 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük(TL) En yüksek(TL)
Buğday Kg 1,529 1,603
Ayçiçeği Kg 2,923 2,957

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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