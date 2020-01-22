Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,568 lira, en yüksek 1,600 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,568 lira, en yüksek 1,600 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.

Gerçekleşen 7 işlemde 47,5 ton buğdayın satışı yapıldı.

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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