Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,568 lira, en yüksek 1,600 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,568 lira, en yüksek 1,600 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.
Gerçekleşen 7 işlemde 47,5 ton buğdayın satışı yapıldı.
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