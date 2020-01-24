Edirne Ticaret Borsası
7 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,628 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,628 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL)
| Buğday
|Kg
| 1,553
| 1,628
| İnek
|Kg (et)
| 8,370
| 8,370
| Süt kuzusu
|Kg (et)
| 25,100
| 25,800
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