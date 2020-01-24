Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

7 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,628 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,628 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük(TL) En yüksek(TL)
Buğday Kg 1,553 1,628
İnekKg (et) 8,370 8,370
Süt kuzusuKg (et) 25,100 25,800

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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