Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve en yüksek 1,615 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.

Gerçekleşen tek işlemde 7 ton buğdayın satışı yapıldı.