Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve en yüksek 1,615 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve en yüksek 1,615 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.
Gerçekleşen tek işlemde 7 ton buğdayın satışı yapıldı.
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