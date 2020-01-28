Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve en yüksek 1,615 liradan işlem gördü.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve en yüksek 1,615 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.

Gerçekleşen tek işlemde 7 ton buğdayın satışı yapıldı.

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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